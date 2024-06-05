مفاجأة.. 4 أطعمة تخفض الكوليسترول وتقوي قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكوليسترول الضار (LDL) من أهمّ العوامل المؤثرة على صحة القلب، ولكن لحسن الحظ، هناك أنواع من اللحوم تُساعد على خفضه بشكل طبيعي.

الدكتور سعيد شلبى أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، ذكر 4 أنواع من اللحوم التي تُساعد على خفض الكوليسترول الضار.

الدجاج

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن الدجاج غني بالبروتين وقليل الدهون المشبعة، ويُساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع (HDL).

يُنصح باختيار قطع الدجاج الخالية من الجلد لتقليل محتوى الدهون.

الديك الرومي

غني بالبروتين والزنك والسيلينيوم، قليل الدهون المشبعة والكوليسترول، ويُساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

الأسماك

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، تُساعد على خفض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع، تُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يُنصح بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين مرتين على الأقل أسبوعيًا.

لحم البقر قليل الدهون

غني بالبروتين والحديد والزنك، قليل الدهون المشبعة والكوليسترول.

يُنصح باختيار قطع لحم البقر الخالية من الدهون مثل شرائح الستيك أو لحم البقر المفروم الخالي من الدهون.

غنيٌّ بالدهون المشبعة والكوليسترول، يُزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

نصائح طبية لخفض الكوليسترول

اتباع نظام غذائي صحي غنيٌّ بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

استشارة الطبيب بانتظام.

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