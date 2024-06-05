لن تتخيل تأثيره.. ماذا يفعل تناول الشاي باللبن في الكلى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تناول الشاي باللبن يوميا صباحا من العادات الشائعة لدى الكثير من الأشخاص، لمذاقه المميز، وفوائده الصحية التي يوفرها للجسم، مثل تعزيز صحة العظام والأسنان، ودعم صحة القلب، تقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى، تحسين صحة العظام، ولكن ما تأثيره يوميا على صحة الكلى؟

الشاي باللبن يعزز اليقظة والانتباه

الدكتورة شيماء فكري، أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية قالت لـ"الخليج 365" إن الشاي بالحليب من المشروبات الشعبية التي يحرص الكثير على تناولها صباحا، وذلك لاحتوائه على الكافيين الذي يساعدهم على الشعور باليقظة والانتباه لأطول فترة ممكنة.

تأثير الشاي باللبن على صحة الكلى

أوضحت أخصائية التغذية أن الحليب يشكل خطرا على صحة مرضى الكلى، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، حيث يعاني مرضى الكلى من صعوبة في التخلص من البوتاسيوم الزائد في الجسم، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل حصوات الكلى.

وتابعت أن تراكم البوتاسيوم في الدم يؤدي إلى جفاف الجسم، ما يُفاقم أعراض مرض الكلى.

ونصحت أخصائية التغذية هؤلاء المرضى من مخاطر الإفراط في تناول بعض العناصر الغذائية، مشيرة إلى، ضرورة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لتجنب أي ضرر على صحتهم.

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