خطر في بيتك.. 5 أجهزة منزلية معرضة للانفجار خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد مخاطر حدوث حرائق وانفجارات في المنازل.

يقول مهندس الصيانة أحمد علي، إن بعض الأجهزة قد تكون شائعة في كل بيت سببًا في هذه المخاطر، خاصةً مع سوء استخدامها أو إهمال صيانتها.

وتوجد 5 أجهزة يجب الحذر منها خلال فترة الصيف:

أجهزة التكييف

وأضاف لـ"الخليج 365": "قد تؤدي تسريبات غاز التبريد في أجهزة التكييف إلى حدوث انفجارات في المنازل، ومن المهم التأكد من صيانة أجهزة التكييف بانتظام من قبل فنيّ مُختصّ، ويجب فحص تسريبات غاز التبريد بشكل دورّي".

غسالات الملابس

قد تؤدي الأخطاء في استخدام غسالات الملابس أو إهمال صيانتها إلى حدوث حرائق أو انفجارات.

يجب التأكد من قراءة كتيب التعليمات قبل استخدام غسالة الملابس، ويجب تنظيف فلتر الوبر بانتظام.

يجب فحص الخراطيم والوصلات للتأكد من عدم وجود تسريبات.

مجففات الملابس

قد تؤدي الأخطاء في استخدام مجففات الملابس أو إهمال صيانتها إلى حدوث حرائق.

يجب التأكد من قراءة كتيب التعليمات قبل استخدام مجففة الملابس.

يجب تنظيف فيلتر الوبر بانتظام.

يجب عدم تحميل مجففة الملابس بأكثر من طاقتها.

سخانات المياه

قد تؤدي الأخطاء في استخدام سخانات المياه أو إهمال صيانتها إلى حدوث انفجارات.

من الهام التأكد من صيانة سخان المياه بانتظام من قبل فنيّ مُختصّ.

يجب فحص مانع تسريب الماء بانتظام.

يجب تثبيت سخان المياه في مكان جيد التهوية.

مواقد الغاز

قد تؤدي تسريبات غاز الطبخ إلى حدوث انفجارات في المنازل.

من المهم التأكد من غلق صمام غاز الطبخ بعد استخدامه.

يجب فحص الخراطيم والوصلات للتأكد من عدم وجود تسريبات.

يجب تنظيف مواقد الغاز بانتظام.

نصائح مهمة للوقاية من الحرائق والانفجارات في فصل الصيف

احرص على تهوية منزلك بشكل جيدً.

لا تخزن المواد القابلة للاشتعال في المنزل.

لا تدخن في المنزل.

قم بتثبيت أجهزة إنذار الحريق في منزلك.

تعلم كيفية استخدام طفاية الحريق.