هذا ما يحدث لقلبك عند تناول المشمش.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في فصل الصيف يفضل كثيرون تناول المشمش لما يوفره من فوائد صحية عديدة، لكن هل تعرف تأثيره على عضلة القلب؟

المشمش وعضلة القلب

وبحسب موقع the health ، فإن المشمش يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن بما فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم.

ومن المعروف أن البوتاسيوم والمغنيسيوم أكثر المعادن ضرورة للقلب والأوعية الدموية، إذ أنها تساعد عضلة القلب على العمل بصورة طبيعية.

كما أن البوتاسيوم الموجود في المشمش مفيد لعضلة القلب ويقويها ما يساعد في تحسين تدفق الدم في جميع أجزاء الجسم.

المشمش غني بالمركبات النباتية والمواد المغذية المضادة للأكسدة المعروفة بفعاليتها في مكافحة أمراض القلب، كما أنها تساهم أيضًا بالألياف القابلة للذوبان التي تخفض بشكل انتقائي ما يسمى بالكوليسترول الضار LDL والذي يعتبر عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

فوائد أخرى لـ المشمش

يعزز صحة الجهاز المناعي

يحافظ على صحة البشرة والشعر

يعزز صحة الجهاز الهضمي

غني بمضادات الأكسدة

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