الامارات | طفلك يكذب؟.. أخصائية نفسية تحذر الوالدين من التعامل بهذه الطريقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت أستاذة علم النفس كريستينا سوخوتسكي الألمانية الوالدين بتجنب العقاب القاسي للطفل بسبب كذبه؛ مشيرة إلى أن هذا العقاب غالباً ما يؤدي إلى نتيجة عكسية.

وأضافت أن نتائج دراسة كندية حديثة توصلت إلى أن الأطفال، الذين عوقبوا في كثير من الأحيان بسبب سلوكهم، كذبوا في كثير من الأحيان وبشكل أكثر إقناعاً من الأطفال الذين لم يتلقوا أي عقوبة بسبب الكذب.

وبدلاً من العقاب القاسي، ينبغي للوالدين التحدث مع الطفل بشكل واضح بشأن الكذب، مع التأكيد له على أن هذا السلوك خاطئ ومرفوض، مع مراعاة البحث عن السبب الحقيقي، الذي دفع الطفل إلى الكذب كالخوف من العقاب مثلاً.

كما ينبغي للوالدين منح الطفل الثقة وتشجيعه على قول الحقيقة بغض النظر عن الموقف، الذي يمر به، مع مدحه ومكافأته عند قول الحقيقة.

ومن المهم أيضاً أن يمثل الوالدان قدوة للطفل، من خلال عدم الكذب أمامه.