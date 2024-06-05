احتراق سيارة شاب سعودي بالكامل.. والسبب صادم (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

عاش شاب سعودي لحظات صادمة، بعدما تعرضت سيارته للاحتراق بالكامل بسبب زجاجة عطر.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشر مقطع فيديو لشاب وثق احتراق سيارته من نوع "جي كلاس 2019" بالكامل.

وظهرت السيارة في الفيديو وهي محترقة بالكامل، لكن الغريب أن سبب انفجار المركبة هو تواجد زجاجة عطر بداخلها.

وأكد الشاب السعودي، أنه نسي زجاجة العطر داخل السيارة ومع حر الرياض وارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 42 درجة مئوية تسببت في انفجار العطر بداخلها وتفحم السيارة.

وتابع الشاب أنه خسر بسبب هذا العطر 300 ألف ريال، موجها نصيحة للسائقين بالانتباه إلى سيارتهم حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الأمور.

وعلق متابعون على الفيديو، إذ قال أحدهم: " الله يعوضه ان شاء الله"، في حين أضاف آخر: "أتمنى يكون عنده تأمين".