في الحر.. 4 أشياء تسبب انفجار التكييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع ارتفاع درجات الحرارة قد يكون استخدام التكييف هو الحل لتخفيف حدة الطقس وتقليل الرطوبة، ومع ذلك توجد عادات يمكن أن تُلحق الضرر بوحدة التكييف ما يؤدي إلى انفجاره، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailystar".

تراكم الأوساخ

قد يؤدي تراكم الغبار والأوساخ داخل مكيف الهواء إلى تقليل قدرته على نقل الحرارة إلى الخارج، ونتيجة لذلك سيتم تشغيله باستمرار دون إيقافه.

خلل في التركيب أو الصيانة

يؤدي عدم تركيب وصيانة التكييف بشكل صحيح إلى ارتفاع درجة حرارة الوحدة وانفجارها.

الإفراط في استخدامه

قد يؤدي تشغيل مكيف الهواء كثيرا أو إساءة استخدامه إلى انفجاره.

مشكلات الأسلاك

تنتج الحرائق الكهربائية عن سوء الأسلاك والمقابس وقواطع الدائرة الكهربائية.

كيفية معرفة أن مكيف الهواء به مشكلة

إذا كان ضاغط التيار المتردد الموجود في التكييف لا يتوقف عن العمل أبدا، ويحدث ذلك إذا كانت الغرفة أكبر بكثير من قدرة تبريد مكيف الهواء.

الأصوات غير العادية مثل: الصرير أو الطحن يمكن أن تشير إلى تآكل المحامل.

كيفية صيانة التكييف؟

الحفاظ على نظافة فلتر الهواء الخاص بوحدة التيار المتردد.

يجب أن تميل وحدة النافذة قليلا إلى الخارج حتى يتم تصريف الماء المتكثف بسرعة.

تجنب استخدام سلك تمديد لمكيف الهواء، لأنه لا يمكنه تحمل الحمل الكهربائي، ويجب أن يكون التيار المتردد متصلا بدائرته.

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