لعشاق المسمط.. لن تتخيل تأثير تناول الكوارع على صحة الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الكوارع من الوجبات الشهية واللذيذة ذات القيمة الغذائية العالية، ما يجعلها من المفضلات للكثيرين، إلا أن تناولها له تأثير على صحة الكبد.

بحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، الكوارع من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة وتزيد من مستويات الكوليسترول في الدم التي تُصنع بشكل أساسي في الكبد، لذا ارتفاع مستوياته يجعل الكبد يعاني من الإجهاد للسيطرة عليه.

وكشف القيعي أن تعرض الكبد لبذل مجهود مضاعف قد ينتج عنه تلف الكبد، بالإضافة إلى أن زيادة الدهون المشبعة يمكنها أن تؤدي إلى خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الاستفادة من القيمة الغذائية في الكوارع يحصل عليها الجسم عند تناولها بكميات مناسبة، ولكن الإفراط بها يمكن أن يُلحق أضرارا بالجسم وتشمل:



1- زيادة الدهون في الجسم.

2- ارتفاع الدهون الثلاثية.



3- الإصابة بارتفاع الكوليسترول بالدم.



4- الإصابة بالكبد الدهني.



5- زيادة الأزمات القلبية الناتجة عن الشرايين.

6- الإصابة بالتخمة.

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