هذا ما يحدث لقلبك ومعدتك عند تناول البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الفواكه أن تساعدك على التخلص من دهون البطن والمعروفة باسم الدهون الحشوية، لكن هل تعرف تأثير البطيخ عليها؟.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، يساعدك البطيخ على الترطيب بسبب محتواه العالي من الماء، ما يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ ويمنحك شعورا بالشبع.

فاكهة الصيف هذه أيضا منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارا رائعا للوجبات الخفيفة.

كما أن تناول البطيخ يرتبط بانخفاض وزن الجسم الزائد ويرجع ذلك إلى الحمض الأميني سيترولين، والذي يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون في البطن.

فوائد أخرى لـ البطيخ

يحتوي على العناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة

يحسن صحة القلب

يقلل من الالتهابات والإجهاد التأكسدي

يساعد في تخفيف وجع العضلات

مفيد للبشرة والشعر

يحسن الهضم

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