هل تستيقظ ليلا بشكل مفاجئ؟.. اعرف السر وراء ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يعاني الكثيرون من الاستيقاظ المفاجئ أثناء الليل، ما قد يؤثر على جودة نومهم بشكل كبير، وأوضح موقع "verywellhealth" أسباب الاستيقاظ منتصف الليل، وبعض النصائح التي تساعد على تحسين جودة النوم وتجنب حدوث هذا الأمر، سنلقي الضوء على أسباب هذه الظاهرة الشائعة، ونقدم بعض النصائح التي تُساعد على علاجها.

ما أسباب الاستيقاظ المفاجئ منتصف الليل؟

العوامل الخارجية

مثل الضوضاء من محيط المنزل أو الشارع، أو إضاءة الغرفة، أو درجات الحرارة غير المُريحة.

العوامل الداخلية

مثل التوتر والقلق، واضطرابات النوم مثل انقطاع النفس النومي، وارتجاع المريء، والتغيرات الهرمونية، وتناول بعض الأدوية.

العادات الخاطئة

مثل تصفح الهاتف قبل النوم، وتناول وجبات دسمة قبل النوم، والنوم في أوقات غير منتظمة.

كيف نُعالج الاستيقاظ المفاجئ منتصف الليل؟

معالجة الأسباب

يجب تحديد سبب الاستيقاظ وعلاجه، فإذا كان السبب ضوضاء خارجية، يجب التخلص منها أو تقليلها قدر الإمكان، وإذا كان السبب اضطرابات النوم، يجب استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

تحسين عادات النوم

يجب الحرص على النوم في أوقات منتظمة، وخلق بيئة نوم مُريحة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وتناول وجبات خفيفة قبل النوم بوقت كافٍ.

ممارسة تقنيات الاسترخاء

مثل تمارين التنفس العميق أو التأمل، قبل النوم للمساعدة على تهدئة العقل والجسم.

مراجعة الأدوية

يجب مراجعة الأدوية التي يتم تناولها مع الطبيب للتأكد من أنها لا تُسبب أي آثار جانبية تُؤدي إلى الاستيقاظ من النوم.

نصائح طبية مهمة

ممارسة الرياضة بانتظام مع تجنب ممارستها قبل النوم مباشرة.

الحفاظ على وزن صحي

التوقف عن التدخين

شرب الماء بكميات كافية

التعرض لأشعة الشمس الطبيعية

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