أثارت الجدل ولابسه شيشة - فيفى عبده بإطلالة غريبة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شاركت الفنانة فيفى عبده متابعيها عدة صور جديدة في آخر جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات الشهيرة بدبي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت فيفى بإطلالة غريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مزود بأكمام، كما ظهرت وكأنها تدخن "الشيشة".

اختارت إطلالة مونوكرومية باللون الأسود، واعتمدت فستان طويل بصيحة اللون الواحد، اخفي عيوب جسمها، واعتمدت الماكياج الصارخ لإضافة رونق لإطلالتها.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

وخطفت الأنظار باطلالتها المختلفة عن استايلها المعتاد.