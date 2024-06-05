أغرب من الخيال.. رجل يكتب بأنفه بسرعة لا تُصدق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حطم رجل هندي يدعى فينود كومار تشودري، رقما قياسيا نتيجة الفوز بلقب "أسرع وقت لكتابة الحروف الأبجدية بالأنف".

وحاول البالغ من العمر 44 عاما على مدار سنوات ثلاث مرات للكتابة بأنفه، وفي كل مرة تمكن من تحطيم رقم قياسي، وفق ما ذكر موقع "ndtv".

وحصل على اللقب لأول مرة في عام 2023 بزمن قدره 27.80 ثانية وفي المرة الثانية في نفس العام، انخفض إلى 26.73 ثانية، أما الثالثة حقق هذا الإنجاز في 25.66 ثانية فقط، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية (GWR).

وشاركت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر منصة "إكس" تويتر سابقا، مقطع فيديو لـ"تشودري" وهو يحطم الرقم القياسي.

وظهر في المقطع وهو يكتب الحروف الإنجليزية بأنفه.

ولتحطيم الرقم القياسي الخاص به كان عليه كتابة الحروف الأبجدية الرومانية على لوحة مفاتيح QWERTY القياسية، وكتابة مسافة بين كل حرف.

وقال تشودري إنه معروف باسم "رجل الطباعة في الهند"، وبالإضافة إلى الكتابة بالأنف، فهو يحمل الرقم القياسي لأسرع وقت لكتابة الحروف الأبجدية بشكل عكسي (بيد واحدة) بـ 5.36 ثانية وأسرع وقت لكتابة الحروف الأبجدية باليدين خلف الظهر بـ 6.78 ثانية.

وكشف السيد تشودري أن مهنته الأساسية هي الطباعة، ولتحطيم الرقم القياسي، كان يتدرب لمدة ساعات.

وأوضح أن الكتابة بالأنف قد تجعله أحيانا يشعر بالدوار الشديد، لكنه مصر أن ينجح.

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