دون أدوية أو وسائل طبية.. طرق لمنع الحمل دون التأثير على خصوبتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل

لا تساعد وسائل تحديد النسل المتعارف عليها، مثل حبوب منع الحمل واللولب والواقي الذكري، على تثبيط الإنجاب بنسبة 100%، بالإضافة إلى الآثار الجانبية التي قد تسببها للمرأة.

وذكر موقعا "WebMD" و"MedicineNet"، أبرز الطرق الطبيعية لمنع الحمل.

1- الرضاعة الطبيعية

تقل فرص حدوث الحمل بنسبة 98% لمدة 6 أشهر بعد الولادة، ولكن يشترط على الأم إرضاع طفلها طبيعيًا كل 4 ساعات على الأقل في النهار وكل 6 ساعات ليلًا، لمنع المبيض من إطلاق البويضة.

2- الأعشاب

توجد أعشاب يُعتقد أنها قد تساهم في منع الحمل، مثل الزنجبيل والكركم وحبة الخروع وبذور المانجو، ولكن لا يوجد دليل علمي يثبت صحة ذلك.

3- الليمون

لمنع الحمل باستخدام الليمون، ينبغي على المرأة وضعه في المهبل بعد ممارسة العلاقة الحميمة، لقتل الحيوانات المنوية.

4- إيقاع التقويم

يعتمد إيقاع التقويم لمنع الحمل على حساب فترة خصوبة المرأة كما يلي:

تطرح المرأة 18 يومًا من أقصر دورة شهرية لها، لتحديد أول يوم للخصوبة.

تطرح المرأة 11 يومًا من أطول دورة الشهرية لها، لتحديد آخر يوم للخصوبة.

ويلعب إيقاع التقويم دورًا كبيرًا في تحديد النسل بنسبة 80%.

5- قياس حرارة الجسم القاعدية

تنخفض درجة حرارة الجسم قبل إطلاق البويضة بمدة تتراوح بين 12 و14 ساعة، ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى.

وتتطلب طريقة قياس درجة حرارة الجسم الأساسية أن تقوم المرأة بقياس درجة حرارتها كل صباح قبل النهوض من السرير، بالاعتماد على مقياس حرارة خاص أكثر دقة وحساسية من مقياس الحرارة الفموي التقليدي.

ويجب على المرأة التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة منذ انخفاض درجة حرارتها حتى 48 - 72 ساعة على الأقل بعد ارتفاع درجة حرارتها مرة أخرى.

6- فحص المخاط

تستطيع المرأة منع الحمل عن طريق البحث عن نوع معين من مخاط عنق الرحم، الذي يتم إنتاجه، استجابة لهرمون الإستروجين.

وعادةً ما تفرز المرأة كميات كبيرة من المخاط قبل إطلاق البويضة من مبيضها مباشرة.

لذلك لا بد من ملاحظة كمية المخاط من خلال فحص مظهره على الملابس الداخلية والفوط الصحية أو إزالة عينة منه بالإصبعين من من فتحة المهبل.

ولضمان منع الحمل بهذه الطريقة، من الضروري بممارسة العلاقة الحميمة كل يومين فقط، لأن السائل المنوي يزيد من صعوبة تحديد طبيعة مخاط عنق الرحم.

7- التبول أو غسل المهبل بعد الجماع

يشاع أن التبول أو غسل المهبل بعد ممارسة العلاقة الحميمة مباشرة قد يسهم في طرد الحيوانات المنوية خارج المهبل، ومن ثم تقل فرص حدوث الحمل.

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