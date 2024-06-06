لو هتصيف برة.. ما التطعيمات الضرورية ضد التهاب الكبد A قبل السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

نصحت مؤسسة الكبد الألمانية بضرورة تلقي التطعيم ضد التهاب الكبد A، وتحديدًا قبل العطلات الصيفية والسفر، وخاصًة إذا كانت خطتك في السفر إلى أمريكا الوسطى والجنوبية وأفريقيا وآسيا، وكذلك دول شرق أوروبا.

وأوضحت المؤسسة أن التهاب الكبد A أثناء السفر ينتقل عن طريق الأغذية الملوثة، وكذلك من خلال الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين به، مشيرة إلى أن فترة الحضانة تعتبر طويلة نسبياً، حيث تتراوح من أسبوعين إلى 6 أسابيع.

وأضافت المؤسسة أن الالتهاب عادة ما يشفى دون مضاعفات، ولكن يمكن أن تحدث تلفيات مستديمة بالكبد.

الأعراض

وتتمثل أعراض التهاب الكبد A، المعروف أيضاً باسم "يرقان السفر"، في آلام البطن والحمى والغثيان والقيء وتغير لون الجلد وملتحمة العين إلى الأصفر، بالإضافة إلى الشعور العام بالإعياء.

وللوقاية من التهاب الكبد A أثناء السفر، ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث ينبغي تناول الأغذية والمشروبات المغلفة فقط، كما ينبغي طهي الأطعمة جيداً للقضاء على أية جراثيم بها.

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