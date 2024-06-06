الامارات | 61% من الألمان لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي مطلقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع للرأي أن 61% من البالغين في ألمانيا لم يستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل.

ويمكن للأنظمة ذات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء محتوى، مثل النصوص والصور، والفيديوهات، والموسيقى أو الأصوات. وتتضمن أمثلة الذكاء الاصطناعي التوليدي روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي ومحولات النص إلى صورة.

وقال خُمس المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة «ستراتو» للإنترنت، إنهم ليسوا على دراية بالأشياء التي يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها. ولا يتصور 32% أنفسهم وهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي. وذكر الذين اكتسبوا بالفعل خبرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنهم استخدموها بشكل أساسي لإنشاء النصوص (54%)، أو للبحث عن المعلومات (50%)، أو إنشاء صور (31%)، أو توليد أفكار (30%)، أو تلخيص نصوص (28%).