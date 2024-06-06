دراسة تكشف مفاجأة: شريحة بطاطس تعادل تدخين سيجارة كاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أعدتها طبيبة من بريطانية أن كل شريحة من البطاطس المقلية تعادل تدخين سيجارة كاملة، وذلك نظرًا للمخاطر الناتجة عن الزيوت النباتية في الأطعمة اليومية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في الدراسة التي أعدّتها الطبيبة كاثرين شاناهان المتخصصة في علوم الكيمياء، أكدت أن السموم المسببة للسرطان في 25 حبة بطاطس مقلية تعادل تلك التي يتستهلك عند تدخين 25 سيجارة.

ودعت إلى التدقيق في قوائم المكونات على غلاف الأطعمة قبل الشراء، مثل منتجات الألبان والأطعمة المجمدة والوجبات الخفيفة.

ونصحت الطبيبة بتجنب الأطعمة بزيوت نباتية مصنعة لأنها تكون غالباً مصنوعة من بذور عباد الشمس، والذرة، واللفت، وفول الصويا، والقطن.

وخلصت الدراسة إلى أن نحو ثلث السعرات الحرارية في النظام الغذائي، مصدره زيوت نباتية تؤثر على التمثيل الغذائي وتضر بالصحة ا خاصاةً الأطفال.

وربطت بين الزيوت النباتية وسوء الصحة مدعومة بأبحاث علمية، تصل إلى مستوى السرطان، الزهايمر والباركنسون.

و تشكل الزيوت النباتية صناعة عالمية مربحة، حققت أكثر من 91 مليار جنيه إسترليني في 2020، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 127 مليار جنيه إسترليني بحلول 2027.

تعتبر الدراسة أن الأخطر هو احتواء الزيوت النبايتة على نسبة عالية جداً من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تتفاعل مع الأوكسجين، وتتحول إلى سرطانات مميتة.



واستعانت الطبيبة شاناهان بدراسة لأستاذ علوم الأغذية بجامعة ماساتشوستس إريك ديكر بينت أن أكبر خطر خاصةً على الأطفال هو قلي الزيت المتكرر وعلى درجات مرتفعة،الذي يرفع مستويات الأكسدة والسموم.

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