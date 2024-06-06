رشة واحدة من الزعتر تغير طعم الدجاج.. ما فوائده الصحية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفراخ من الوجبات الأساسية لدى الكثير من العائلات، وتدخل شوربتها في تحضير الكثير من الأطعمة، ويتحكم في طعمها جودة الأطباق التي يتم تحضيرها منها، ولذلك تحرص ربات البيوت على تحضيرها بعناية، محاولة إضافة مكونات تعزز من نكهتها.

وفي هذا السياق نوضح عنصر عشبي، يضاف رشة منه على الفراخ وهي في مرحلة التحضير، يحسن من طعم الدجاج وشوربتها بشكل كبير، بالإضافة إلى أهمية ذلك العنصر في علاج الكثير من الأمراض.

مكون يعزز نكهة الدجاج

وفقًا لما ورد عن الشيف دنيا رزق فإن إضافة القليل من الزعتر المطحون إلى الدجاج وهو في مرحلة السلق، أو حتى في مرحلة التتبيل، يساهم في تحسين طعم لحم الدجاج بشكل ملحوظ، بنكهة قوية ومميزة، يجعل من الدجاجة وجبة شهية، كل ما عليك إضافة نصف معلقة صغيرة منه لماء السلق مع مجموعة البهارات المعتادة.

فوائد الزعتر الطبية

لا يقتصر إضافة الزعتر للطعام على تحسين النكهة فحسب، بل يمتد إلى الكثير من الفوائد التي تعود بصورة إيجابية على الصحة الجسدية العامة، وذلك لما يحتوي عليه من ألياف ومعادن وفيتامينات.

ووفقًا لما ذكره دكتور مجدي حامد، أخصائي التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نوضح بعضًا من هذه الفوائد.