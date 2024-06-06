زراعة قرنية لرجل عمره 91 عاما.. النتيجة مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - عانى رجل تسعيني يدعى " سيسيل فارلي" من فقدانه البصر في عينه اليمنى لمدة 15 عامًا، ونجحت عملية زرع القرنية الصناعية، وبدأ يستعيد نظره تدريجيًا خلال عام، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.



كان قد خضع صاحب الـ 91 عاماً، العام الماضي لجراحة قرنية بشرية، لكنها فشلت في إعادة النظر إلى عينه اليمنى، فعرض عليه الأطباء زراعة قرنية صناعية، ووافق على إجرائها.

أجرى العملية استشاري طب العيون توماس بول على رأس فريق من الأطباء، الذي أكد أنه ناقش الجراحة مع سيسيل قبل خضوعه لها، وطمأنه حول نسبة نجاح العملية.

أمل كبير لكل المنتظرين

بدلاً من الانتظار لمدة عام للحصول على تبرع من شخص متوفى، قرر سيسيل خوض التجربة، تزامناً مع خضوع 200 شخص من جميع أنحاء العالم لنفس الجراحة. لكن المفارقة كانت تفوق سيسيل على أقرانه، رغم أن عدداً كبيراً منهم يصغرونه سناً.

وأثار نجاح الجراحة الآمال في حصول المزيد من المرضى على هذه العملية التي ستغير حياتهم، حيث تشهد أعداد المتبرعين من البشر انخفاضاً حادّاَ، بلغ نسبة 40%.

أستطيع رؤية زوجتي

ذكر فارلي للصحيفة أنه ينتظر استعادة بصره بالكامل، ليحقق أهدفاً أخرى في حياته. واعتبر أن الإنجاز الأهم من الجراخة تحقق حلمه برؤية وجه زوجته بعد 63 عاماً من الزواج، والتواصل معها بشكل طبيعي.

وأكد أنه عندما فتح عينه للمرة الأولى كان النظر ضبابياً ولم يتمكن من تمييز الوجوه، لكنه مع الوقت أصبح يرى بشكل أفضل، خاصة كلما كان الضوء أكثر سطوعاً.

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