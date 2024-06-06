هل تطاردك الكوابيس في نومك؟.. 4 نصائح تساعدك على التخلص منها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكوابيس تجربة سلبية يتعرض لها كثير من الناس، وتسبب الفزع المفاجئ أثناء النوم، واُدرجت في علم النفس كأحد اضطرابات النوم التي تعرف باسم «اضطراب الكابوس»، والذي يحدث بتعرض الإنسان إلى تجارب سيئة غير مرغوب فيها أثناء مرحلة النوم المعروفة باسم نوم حركة العين السريعة، وفقًا لما ذكره موقع «مايو كلينك» الطبي.

أسباب حدوث الكابوس

هناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث الكوابيس، حسب ما أوضحته الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية، منها التوتر والقلق الذي يحدث نتيجة ضغوط الحياة اليومية في العمل والمنزل، كما تحدث الكوابيس عقب تعرض الشخص لحادث أو إصابة أو غيرها من الأحداث الأليمة.

وأضافت ريهام، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الحصول على فترات نوم متقطعة أو قليلة يزيد من خطر حدوث الكوابيس، كما تسبب بعض أنواع الأدوية من مضادات الاكتئاب التعرض للكوابيس، مشيرة إلى أن مشاهدة أفلام الرعب أو قراءة الكتب المخيفة يعرض الإنسان لرؤية الكوابيس كذلك.

نصائح لتجنب التعرض للكوابيس

ولتجنب التعرض لتجربة الكوابيس المزعجة، يُمكنك اتباع مجموعة من النصائح، بحسب استشاري الصحة النفسية، منها اتباع روتين يومي يساعدك على الاسترخاء قبل النوم مثل قراءة الكتب أو ممارسة تمارين التأمل أو التنفس العميق.

ويمكنك كذلك تحفيز النوم الهادئ من خلال الاستحمام بماء دافئ، مضافا إليه الزيوت العطرية، وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم، أما في حال تكررت الكوابيس بشكل شبه يومي وتسببت في حدوث مشكلات سلوكية خلال اليوم، ينبغي عليك التوجه إلى الطبيب فورًا.