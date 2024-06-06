ما سر ارتفاع الإصابة بالسرطان بين الشباب؟.. باحثون يحاولون كشف اللغز

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب باحثون خطوة من كشف سبب ارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون بين الشباب، وذلك بعد إعلان باحث أمريكي النتائج الأولية في أكبر مؤتمر للسرطان في العالم هذا الأسبوع، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة"دايلي ميل" البريطانية.



ووجد باحثون في جامعة ولاية أوهايو، في الدراسة، التي لا يزال العمل عليها ويُنتهى منها في خريف العام الجاري، أن تناول الكثير من السكر وعدم تناول ما يكفي من الألياف، يتسبب في إنتاج الأمعاء لبكتيريا تسرع من شيخوخة الخلايا، ما قد يزيد من طفرات تؤدي للسرطان، ويقلل من قدرة مقاومة نمو الخلايا السرطانية.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ارتفع عدد البالغين الشباب الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون، مع عدم تأكد الخبراء من السبب، وفي ملخص للورقة البحثية الجديدة، التي لم تُنشر بعد، نظر فريق من الجامعة في عينات وراثية من الشباب - تحت سن الخمسين - وكبار السن المصابين بسرطان القولون.

ويقول العلماء إنهم وجدوا أن المرضى الأصغر سناً الذين يتناولون وجبات غذائية منخفضة الألياف وعالية السكر ينتجون نوعاً من البكتيريا تسمى Fusobacterium، والتي تزيد من الالتهاب في جميع أنحاء الأمعاء.

على النقيض من ذلك، تعمل الألياف على إبطاء إطلاق الجلوكوز في الدم (سكر الدم)، وتغذي البكتيريا المعوية الصحية التي تقلل الالتهاب.

وثبت أن الالتهاب المستمر يؤدي إلى "شيخوخة" الخلايا، وقدر الباحثون أن الوجبات الغذائية السيئة المنتظمة لدى مرضى سرطان القولون والمستقيم لدى الشباب، تجعل خلاياهم أكبر سناً، بما يصل إلى 15 عاماً من العمر البيولوجي للشخص.

وقدر الباحثون، أنه في حين أن حوالي 5% من حالات سرطان الأمعاء ترجع إلى حالات وراثية، فإن بقية الحالات "تظل غير مفهومة جيداً".

اقرأ أيضا:

هذا ما يفعله التوقف عن العلاقة الجنسية لعدة أشهر بجسمك.. مفاجأة

كيف تشتري أضحية سليمة ومناسبة؟.. 10 علامات تاخد بالك منها (فيديو)

4 فئات ممنوعة من إزالة الشعر بالليزر.. ما السبب؟

"مكانش هيتجوزني".. قصة تريند "أنتيكا ويارا" بعد تصريحاتهما المثيرة للجدل

سعرها 4 ملايين دولار.. ما قصة أغلى بقرة في العالم؟