تظهر فقط في الصباح.. احذر علامات تكشف مرضا خطيرا وشائعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مرض السكري هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، ويمكن أن تظهر أعراض مختلفة في أوقات متنوعة من اليوم.

لكن بعض العلامات التحذيرية يمكن أن تظهر بشكل خاص خلال ساعات الصباح، لذلك فإن فهم هذه الأعراض يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن الحالة وإدارتها.

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية الخاصة بمرض السكري في الصباح، بحسب timesofindia.

ارتفاع السكر في الدم في الصباح أو ظاهرة الفجر

يحدث ارتفاع السكر في الدم صباحا، والذي يشار إليه غالبًا باسم "ظاهرة الفجر"، عندما ترتفع مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ في ساعات الصباح الباكر، عادةً بين الساعة 4 و8 صباحًا.

ويحدث ذلك بسبب إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعي للجسم، ما يزيد من إنتاج الجلوكوز وبعض العناصر الغذائية.

الهرمونات مثل الكورتيزول وهرمون النمو يمكن أن تسبب هذه الهرمونات مقاومة الأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عند الاستيقاظ.

العطش المفرط

من الأعراض الشائعة لمرض السكري العطش الشديد، المعروف طبيًا باسم العطاش، غالبًا ما يستيقظ مرضى السكري وهم يشعرون بالعطش الشديد لأن أجسامهم تحاول التحكم في مستويات السكر المرتفعة في الدم.

تعمل الكلى بجهد أكبر لتصفية وامتصاص الجلوكوز الزائد، وتتطلب هذه العملية شرب الكثير من السوائل، ما يؤدي إلى الجفاف وزيادة العطش.

كثرة التبول

يعد التبول المتكرر علامة أخرى على الإصابة بمرض السكري، وهو ملحوظ بشكل خاص في الليل وفي الصباح الباكر.

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى قيام الكلى بتصفية المزيد من الجلوكوز، ما يؤدي إلى سحب الماء معه، وزيادة إنتاج البول.

قد يجد الأشخاص المصابون بالسكري أنفسهم يستيقظون عدة مرات أثناء الليل للتبول، ما يتركهم بمثانة ممتلئة في الصباح.

التعب الصباحي

التعب المستمر عند الاستيقاظ يمكن أن يكون علامة على مرض السكري.

ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يمنع الجسم من استخدام الجلوكوز بكفاءة للحصول على الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن التبول المتكرر أثناء الليل يمكن أن يعطل النوم، ما يساهم في التعب الصباحي والشعور العام بالإرهاق.

الصداع

الصداع الصباحي يمكن أن يكون أحد أعراض مرض السكري.

قد ينجم هذا الصداع عن ارتفاع مستويات السكر في الدم أو انخفاض مستويات السكر في الدم الذي يحدث بين عشية وضحاها.

الإدارة السليمة لمستويات الجلوكوز في الدم يمكن أن تساعد في تخفيف هذه المشكلة.

جفاف الفم

الاستيقاظ بفم جاف هو علامة محتملة أخرى لمرض السكري.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الجفاف، حيث يستخدم الجسم المزيد من السوائل لطرد الجلوكوز الزائد، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم، وخاصة في الصباح.

زيادة الجوع

على الرغم من تناول الطعام بشكل جيد في اليوم السابق، قد يستيقظ مرضى السكري وهم يشعرون بالجوع الشديد.

ويحدث هذا الجوع المتزايد، المعروف باسم polyphagia، لأن خلايا الجسم لا تحصل على ما يكفي من الجلوكوز بسبب مقاومة أو نقص الأنسولين، وبالتالي، يرسل الدماغ إشارات للجسم لتناول المزيد من الطعام في محاولة لتوفير الطاقة اللازمة.

تنميل في الأطراف

يمكن أن يكون الوخز أو الخدر في اليدين أو القدمين في الصباح علامة مبكرة على الاعتلال العصبي السكري، وهي حالة ناتجة عن ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترة طويلة ما يؤدي إلى إتلاف الأعصاب، قد يكون هذا العرض أكثر وضوحًا عند الاستيقاظ بسبب الضغط المطول على أعصاب معينة أثناء النوم.

إدارة الأعراض الصباحية

يعد التعرف على هذه العلامات التحذيرية الخاصة بالصباح أمرًا بالغ الأهمية للكشف المبكر عن مرض السكري وإدارته.

فيما يلي بعض الخطوات لإدارة هذه الأعراض بشكل فعال:

المراقبة المنتظمة: قم بفحص مستويات السكر في الدم بانتظام، خاصة في الصباح، لفهم أنماطك وإجراء التعديلات اللازمة على خطة الإدارة الخاصة بك.

النظام الغذائي الصحي: اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا يتضمن الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

الترطيب: حافظ على رطوبة جسمك طوال اليوم للمساعدة في التحكم في العطش ومنع الجفاف.

إدارة الأدوية: تناول الأدوية على النحو الذي يحدده مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

إذا كنت تعاني من ارتفاع السكر في الدم في الصباح، فقد يقوم مقدم الخدمة بتعديل الدواء أو نظام الأنسولين الخاص بك.

ممارسة الرياضة: ممارسة النشاط البدني بانتظام للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين الصحة العامة، ومع ذلك، استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في أي برنامج تمرين جديد.

النوم الكافي: تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم والحفاظ على جدول نوم ثابت.

قلة النوم يمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم والصحة العامة.

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