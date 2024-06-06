6 نصائح بسيطة تحميك من الإغماء المفاجئ في الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة بشكل كبير، يزداد خطر حدوث حالات الإغماء، نتيجة إعياء الجسم بسبب الحر.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن ارتفاع درجات الحرارة، يؤثر على صحة أجسامنا بشكل كبير، حيث يتعرض البعض للإغماء، نتيجة الجفاف الذي يحدث للجسم، وانخفاض تدفق الدم للدماغ.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن الإغماء يمكن أن يحدث في أي وقت، ولكن يكون أكثر انتشارا في الطقس الحار بسبب قلة رطوبة الجسم.

وأشارت إلى أن هناك خطوات سهلة وبسيطة لتفادي التعرض للإغماء تتمثل فيما يلي:

الحفاظ على جسمك رطبا قدر المستطاع، لأن الجفاف يؤثر على تدفق الدم للدماغ.

- شرب الكثير من الماء والعصائر إذا كنت ستخرج من الساعة 10 صباحا وحتى الـ4 عصرا لأنها أكثر فترة ترتفع فيها درجة الحرارة.

- تجنب الخروج في الشمس إلا للضرورة القسوة وإذا اضطررت عليك المشي في أماكن بها ظلال.

- ارتداء الملابس الفضفاضة والابتعاد عن الملابس الداكنة اللون.

- تناول وجبات غذائية خفيفة غنية بالألياف الغذائية لأن التكاسل عن الطعام يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر بالدم وبالتالي حدوث الإغماء.

شرب العصائر الطبيعية الفريش، مثل الليمون بالنعناع، والبطيخ، وعصير البرتقال الطازج.

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