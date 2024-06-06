5 عصائر طبيعية تخفض ضغط الدم المرتفع في الطقس الحار.. اعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في ظل موجة الحر المرتفعة التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة، يحدث عادة ارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ، وتوجد العديد من المشروبات التي تخفض ضغط الدم المرتفع في الطقس الحار.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون غير محسوس ويحدث بشكل مفاجئ.

وأضافت لـ"الخليج 365" أنه إذا لاحظت ارتفاع ضغطك في الحر عليك تناول تلك المشروبات للتحكم فيه.

وأشارت إلى أن هناك 5 مشروبات تساعد على تقليل ضغط الدم المرتفع وتتمثل فيما يلي:

الكركديه

- منقوع الكركديه يحسن من ارتفاع ضغط الدم ويضبط سرعة تدفق الدم لشرايين القلب.

عصير البطيخ

- عصير البطيخ من المشروبات الصيفية التي تحسن من نسبة ارتفاع ضغط الدم بالجسم ويحسن من ارتخاء الأوعية الدموية.

عصير البنجر

- عصير البنجر يؤدي إلى خفض ضغط الدم المرتفع ويساعد على تمدد الأوعية الدموية.

عصير التوت

- يساعد عصير التوت على خفض ضغط الدم المرتفع، ويحسن من الضغط الانقباضي والكوليسترول السيئ، ومفيد للقلب، لأنه غني بمضادات الأكسدة.

عصير الخضروات الورقية الخضراء

تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، لأنها غنية بالنترات التي تعمل على تنظيم ضغط الدم، لذا ينصح بتناول أوراق الخضروات الورقية يوميا.

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