اجعله دائما في مطبخك.. نوع توابل يحارب السرطان ويعزز صحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الخردل من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن منها فيتامين ج، والكالسيوم، والماغنيسيوم، والبوتاسيوم، والفسفور والحديد.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الخردل من التوابل الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والالتهابات.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن الخردل يعزز صحة القلب والشرايين، ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار بالجسم.

وأوضحت أن الخردل يحسن من صحة الجهاز الهضمي وينشط من إفراز العصارة الهضمية، ويقلل من عسر الهضم والانتفاخ والغازات.

وأشارت إلى أن الخردل يعزز من صحة المناعة لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتعزز من مكافحة العدوى البكتيريا والفيروسية، كما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

فوائد أخرى للخردل

يساعد على تخفيف آلام العضلات.

يحسن من صحة البشرة.

يساعد على إنقاص الوزن.

يعزز من صحة العظام.

يخفف آلام البرد.

قرأ أيضا:

هذا ما يحدث للقولون العصبي بعد تناول البطيخ.. لن تتوقع

تظهر في الرأس.. علامات تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

بطريقة مذهلة.. رجل يسيطر على مستويات السكر في دمه بسهولة

في الحر.. 4 أشياء تسبب انفجار التكييف

أغرب من الخيال.. رجل يكتب بأنفه بسرعة لا تُصدق (فيديو)