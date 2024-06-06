5 فئات ممنوعة من المشمش.. ما الكمية المناسبة لهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

رغم الفوائد الصحية لفاكهة المشمش، توجد بعض الفئات الممنوعة من الإفراط في تناوله لأسباب صحية.

وكشف كل من موقعي "webmd" و"timesnownews" الفئات الممنوعة من الإفراط في تناول المشمش.

مرضى عدم انتظام ضربات القلب

إذا كنت تعاني من فرط بوتاسيوم الدم فيجب الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، مثل: المشمش.

كما أن فرط بوتاسيوم الدم يمكن أن يتداخل مع إشارات الجسم بالكهرباء، ما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

وغالبا ترتبط هذه الحالة بمرض الكلى المزمن، لكن فشل القلب وبعض الأدوية يمكن أن يسببها أيضا، لذا يؤدي الإفراط في تناول المشمش إلى زيادة مستويات البوتاسيوم والضعف والغثيان.

مرضى الجهاز الهضمي

المشمش غني بالألياف التي تسهم في تنظيم حركات الأمعاء، ومع ذلك فإن الكثير من الألياف قد تؤدي تهيج المعدة والتشنجات والانتفاخ وآلام البطن والإمساك والإسهال.

الأشخاص الذين يريدون فقدان الوزن لأن الإفراط في استهلاك المشمش قد يسبب زيادة الوزن.

الذين يعانون من الصداع

المشمش يحتوي على مركب "الأميجدالين" الذي يتحول إلى السيانيد بعد تناوله، ما يؤدي إلى التسمم بالسيانيد والغثيان والصداع والعطش والخمول والعصبية والحمى وآلام المفاصل والعضلات وانخفاض ضغط الدم.

مرضى الحساسية

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الحذر أثناء تناول المشمش، إذ يحتوي على الكبريتات، ما يؤدي إلى نوبات الربو.

ويجب استهلاك نحو ثمرة أو اثنين من المشمش يوميا.

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