حكاية حمدي ووفاء من "يوتيوب" إلى المحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أصدر ت المحكمة الاقتصادية قرارًا بإحالة اليوتيوبر الشهير "حمدي" وزوجته "وفاء" إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار في عملة "بيتكوين" دون ترخيص، والتعدي على القيم الأسرية في المجتمع.

و أثار اليوتيوبر الشهير حمدي جابر وزوجته وفاء، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانهما عودتهما إلى مصر بعد غياب دام 3 سنوات.

عودة مفاجئة تُثير الجدل

وفاجأ حمدي ووفاء متابعيهما البالغ عددهم أكثر من 8 ملايين شخص على قناتهما عبر يوتيوب بإعلان عودتهما إلى مصر في فيديو حصد أكثر من 2.5 مليون مشاهدة.

من هو حمدي جابر؟

حمدي جابر، 37 عامًا، مهندس مدني تخرج من كلية الهندسة، لكنه ترك مهنة الهندسة واتجه إلى صناعة المحتوى عبر يوتيوب.

يشارك حمدي ووفاء مع متابعيهما تفاصيل حياتهما اليومية، من خلال فيديوهات ترفيهية وتحديات ومقالب طريفة مع أبنائهمت الخمسة (طفلتان وثلاثة أولاد).

نجاحات يوتيوبية

حقق حمدي ووفاء نجاحًا كبيرًا على يوتيوب، حيث حصدت فيديوهاتهما في دبي ملايين المشاهدات، ما دفعهما لافتتاح مطعم خاص بهما يحمل اسمهما "حمدي ووفاء".

وفي لفتة رومانسية من حمدي لوفاء في عيد ميلادها، أهداها زوجها حمدي سيارة فارهة، تعبيرًا عن حبه وتقديره لها.

قرأ أيضا:

هذا ما يحدث للقولون العصبي بعد تناول البطيخ.. لن تتوقع

تظهر في الرأس.. علامات تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

بطريقة مذهلة.. رجل يسيطر على مستويات السكر في دمه بسهولة

في الحر.. 4 أشياء تسبب انفجار التكييف

أغرب من الخيال.. رجل يكتب بأنفه بسرعة لا تُصدق (فيديو)