الممنوعون من فاكهة الصيف.. الإفراط في تناول العنب خطر على هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

العنب من الفواكه التي تنتشر في الأسواق خلال الصيف، ورغم أن تناوله يحمي من بعض الأمراض، فإن بعض الفئات ممنوعة من تناوله، وفق موقعي "webmd" و"medicalnewstoday".

مرضى الجهاز الهضمي

الإفراط في تناول العنب بالنسبة لمرضى الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب آلام البطن أو التهاب الزائدة الدودية أو القولون العصبي.

الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا

الإفراط في تناول العنب قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، بالرغم من أنه مليء بالألياف.

مرضى السكري

يحتوي العنب على سكريات طبيعية، لذا فإن تناوله بكثرة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

مرضى الحساسية

الإفراط في تناول العنب يمكن أن يسبب بعض أنواع الحساسية، وذلك لاحتوائه على بروتين معين موجود في العنب مسؤول عن رد الفعل التحسسي، وتشمل الأعراض بقعا حمراء على الجلد أو الصداع الشديد والقيء وصعوبة التنفس.

المصابون بمشكلات المعدة

الإكثار من العنب يسبب الحموضة ويتداخل أيضا مع بطانة المعدة والأمعاء، ما يؤدي إلى آلام المعدة والصداع والقيء، نظرا لاحتوائه على حمض الساليسيليك.

الحوامل

يحتوي على مادة الريسفيراترول الموجودة في العنب، وهي مادة تسبب مشكلات في البنكرياس لدى الجنين.

الأطفال

عادة تسبب الفواكه أو الخضراوات غير المقطعة الاختناق لدى الأطفال، خاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 شهر، لذا فإن تناول العنب بشكل سليم قد يسبب الاختناق للأطفال، لأنه قد يسد مجرى الهواء للطفل.

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