ماذا يحدث في مستويات السكر والكوليسترول عند تناول التين الشوكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يملك التين الشوكي شعبية كبيرة لدى الأشخاص لمذاقه اللذيذ، واحتوائه على قيمة غذائية عالية يجعله مفضل للجميع.

وذكر موقع healthline، تأثير التين الشوكي على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

تأثير تناول التين الشوكي على السكر في الدم

يحتوي التين الشوكي على ألياف البكتين القابلة للذوبان التي تعمل على خفض نسبة السكر في الدم، كما تتحكم في مستوياته تحت السيطرة، بالإضافة إلى أنها تقي من خطر الإصابة بالسكري.

تشير بعض الدراسات الأولية التي أجريت على البشر، إلى أن استهلاك التين الشوكي قد يقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ومستويات الأنسولين بعد الوجبة لدى كل من البالغين الأصحاء والمصابين بداء السكري من النوع الثاني.

تأثير التين الشوكي على مستويات الكوليسترول في الدم

تناول التين الشوكي يحسن من صحة القلب، وذلك نظرًا لأنه يحارب مستويات الدهون في الدم، خاصة الدهون الثلاثية التي ترفع الكوليسترول الكلى والضار.

لذا يؤدي تناول التين الشوكي إلى انخفاضات كبيرة في مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار، وفقًا لمراجعة منهجية أخرى لـ11 دراسة بما في ذلك البالغين الأصحاء والمصابين بداء السكري من النوع 2 وحالات التمثيل الغذائي الأخرى.

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