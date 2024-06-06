حقيبة الحاج.. درع الأمان من الأمراض في الحج والعمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نرمين ضيف الله

رحلة العمرة والحج تتطلب استعدادات خاصًة مع كثرة المشي والتغيرات المناخية التي تواجه الحجاج، ولذلك تأتي حقيبة الحجاج كصديق يرافق زوار بيت الله الحرام في رحلتهم، يحملونها معهم في كل وقت، ويجدون فيها ما قد يحتاجون له من مستلزمات وإسعافات طبية.

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن حقيبة الحجاج من أهم الأشياء التي يجب أن تكون رفيقة الزوار أثناء أداء مناسك الحج.

وأضاف أن من محتويات الحقيبة والإسعافية الأولية ما يلي:

- عبوات من الأدوية التي تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة مغلفة وبكمية كافية لأيام السفر.

- مطهر طبي.

- قطن معقم

- مسحات طبية.

- أعواد خشبية على أطرافها قطع قطنية كروية معقمة ومغلفة.

- شرائط لاصقة معقمة مختلفة الأحجام جاهزة للصق على للجروح.

- ضمادات معقمة مختلفة الحجم، للف على الجروح أو المفاصل.

- ضمادات من الشاش الطبي المعقم والمغلف لتغطية الجروح.

وأشار إلى ضرورة تواجد هذه المستلزمات أيضًا مع الحجاج والتي تتمثل في ما يلي:

- مقص وملاقط طبية معقمة ومغلفة.

- حقن معقمة ومغلفة.

- جبيرة من الألمونيوم للأصابع.

- محلول ملح طبي معقم.

- قطرة محلول معقم عيون تنظيف العين.

- عبوات من الثلج المعقم المغلف للعمل ككمّادات باردة.

- قفازات طبية.

- مقياس حرارة.

- كشاف للضوء صغير الحجم

- أعواد ثقاب.

- دهان للترطيب الخارجي.

- حبوب مسكن باراسيتامول آمن للصداع والحرارة.

- حبوب مسكنة للألم ومضادة للالتهاب من النوع غير الستيرويدي.

- شراب وحبوب مضاد للهيستامين لا يسبب النعاس

- كريم أو مرهم من مضاد حيوي.

- كريم مضاد للحساسية.

- كريم خاص بمعالجة الحروق.

- كريم للوقاية من حروق أشعة الشمس.

- سأسأة الكالامينا

- أدوية مضادة للإسهال

- أدوية مضادة الحموضة.

- دبابيس السلامة بأحجام متنوعة

محلول بيروكسيد الهيدروجين للتطهير.

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