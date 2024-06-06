من غير توتر.. 3 عصائر طبيعية تزيد التركيز قبل امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة، يزداد شعور الطلاب بالتوتر والقلق، ما قد يؤثر على قدرتهم على التركيز والمذاكرة بشكل فعال.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك حلولا طبيعية ومشروبات تساعد على التركيز وتحسن من استيعاب المعلومات لدى الطلاب.

عصير الجزر

وأضافت لـ"مصراي"، أن عصير الجزر غني بفيتامين أ وفيتامين سي ويلعبان دورا مهما في تحسين وظائف الدماغ وتعزيز الذاكرة.

والجزر أيضا غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة وتحسن من صحة الدماغ.

عصير الليمون والبقدونس

يعمل هذا المزيج من العصير على تنشيط الدماغ، بينما يشعرك الليمون بالانتعاش ويحسن من التركيز والانتباه.

عصير البنجر

وأكدت أن عصير البنجر مصدر جيد للطاقة والمناعة لأنه يحتوي على قنبلة من الفيتامينات والمعادن التي تحسن من صحة الدماغ.

وشددت على ضرورة تناول الفاكهة باستمرار مثل التفاح والموز والبرتقال والجوافة، فكل هذه الفواكه تعزز من صحة الجسم وتنشط خلايا العقل وتزيد من تركيز الجسم.

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