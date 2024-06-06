تحذير من تريند "تيك توك".. زيت الخروع قد يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشرت فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق "تيك توك" بها ادعاءات بأن زيت الخروع يسهم في علاج عدم نمو الشعر، والسرطان ومشكلات البشرة وإزالة السموم من الجسم وفقدان الوزن والوقاية من الأمراض الخطيرة.

وفي الواقع، يعتقد الخبراء خلاف ذلك، لأن زيت الخروع يحتوي على حمض الريسينوليك الذي يقلل من امتصاص السوائل، ما يؤدي إلى تقلصات العضلات المعوية وسوء التغذية وتعطيل وظائف الجسم والإسهال الشديد الذي يمكن أن يكون مميتا، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" وموقع "تايمز ناو نيوز".

زيت الخروع حقيقة أم وهم؟

لا يوجد دليل علمي أن زيت الخروع يسهم في علاج الأمراض الخطيرة مثل: السرطان ولكن له تأثيرات ملينة ومهدئة ويستخدم عادة على الجلد والشعر.

الفئات الممنوعة من استخدام زيت الخروع

فرط الحساسية لزيت الخروع.

انسداد أو ثقب في الجهاز الهضمي.

انحشار البراز.

أعراض التهاب الزائدة الدودية أو حالات البطن الأخرى التي تتطلب التدخل الجراحي الفوري.

التهاب القولون التقرحي.

شقوق المستقيم.

الحمل.

الآثار الجانبية الشائعة:

المغص

الإسهال

الغثيان

القيء

متلازمة احتقان الحوض، وهي حالة تظهر فيها الدوالي في أسفل البطن

الدوخة

انخفاض ضغط الدم

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