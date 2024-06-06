فوائد مذهلة لتناول كوب مغلي من هذه البهارات.. لن تتخيل تأثيره على الخصوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الزعفران من التوابل التي تحتوي على خصائص علاجية متعددة، لأنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الزعفران من التوابل الطبية القديمة، وعند غلي كوب منه وتناوله بشكل متكرر يستفاد الجسم بشكل كبير.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن الزعفران غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، كما يعزز من القدرة الجنسية ويزيد من الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.

وأوضحت أن الزعفران يحسن من صحة الدماغ والوظائف الإدراكية ويحارب ألزهايمر.

وأشارت إلى أنه يعزز من صحة القلب ويخفض ضغط الدم ويقلل من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، ما يحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد أخرى للزعفران

تقوية المناعة.

تحسين الهضم.

تحسين الرؤية.

تعزيز العظام.

تخفيف ألم الدورة الشهرية.

يحسن وظائف الكبد.

زيادة تدفق الدم.

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