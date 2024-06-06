ولادة قمر جديد في برج الجوزاء.. كيف تؤثر الـ3 أيام المقبلة على حياتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة الأبراج والتاروت إيمان خير، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عن ولادة قمر جديد في برج الجوزاء، ما يستلزم توخي الحذر في الفترة من 5-9 يونيو.

تأثير ولادة القمر الجديد على الأبراج الفلكية

ازدياد حدة المشاعر السلبية خلال هذه الفترة مثل: العصبية والمشكلات.

زيادة المخاوف والأفكار السلبية والإحساس بعدم الأمان.

الروتين والملل، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة، ومن ثم الشعور بالندم.

قلة المشاعر والكلام اللطيف بين المرتبطين، ما يؤدي إلى توتر العلاقات.

وتؤكد خبيرة الأبراج أهمية الصبر والتفاؤل وضرورة التكيف مع الأوضاع السيئة والتفكير بهدوء قبل اتخاذ أي قرار خلال الفترة من 6-9 يونيو.

وأضافت أنه قد يكون لدى بعض الأبراج مقابلات كثيرة ومؤتمرات وتجمعات، فيجب اتخاذ الحذر أثناء الحديث مع الآخرين.

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