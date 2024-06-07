الامارات | جوزيف عطية: إمكانات دبي فريدة لا نجدها في مكان آخر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حوار شائق وأغنيات متنوعة يطل بها الفنان اللبناني جوزيف عطية، عبر الحلقة الثامنة من برنامج «كاربول كاريوكي»، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي التابعة لـ«دبي للإعلام»، مجسداً من خلالها تألقه الدائم، ويستعرض فيها قدرات صوته وأداءه المميز، ويعبّر عن عمق علاقته مع دبي والوسط الفني.

على مدار الحلقة، جاب مقدم البرنامج وسام بريدي، برفقة جوزيف عطية، أرجاء دبي، حيث اكتشفا معاً ما تتمتع به من جماليات، ليفتح ذلك ذاكرة عطية الذي سبق له تصوير فيديو كليب أغنيته «صدفة غريبة» في الإمارة، حيث قال عن هذه التجربة: «اختياري دبي لتكون موقعاً لتصوير أغنيتي (صدفة غريبة) كان مرده إلى أسباب كثيرة، من بينها امتلاكي شبكة علاقات واسعة فيها، وكذلك طبيعة دبي وما تمتلكه من إمكانات ومناظر طبيعية فريدة من نوعها، قد لا نجدها في مكان آخر، فهي مدينة تجمع بين البحر والصحراء والتطور العمراني، وبتقديري أن ذلك منح الكليب نكهة خاصة».

وخلال حلقة البرنامج، أكد عطية أن المنافسة في الوسط الفني لم تعد كالسابق، وقال: «لم تعد المنافسة بين الفنانين كما في الماضي، وأشعر بأن كل شيء تغير، وأصبح لكل فنان نكهة خاصة في أغنياته التي تميزه عن غيره»، منوهاً في الوقت ذاته بتجربته الغناء بأكثر من لهجة، حيث أبدع في تقديم اللهجة المغربية والمصرية والخليجية، إلى جانب لهجته الأصلية اللبنانية، وتابع: «تقديمي لأغنيات بلهجات مختلفة جاء من باب التنوع، وتلبية أذواق جمهوري في المنطقة العربية، ورغم ذلك أعتقد أن لكل لهجة خصوصيتها وصعوبتها في بعض الأماكن، ولكن المغربية كانت اللهجة الأصعب من بينها»، وتطرق في حديثه إلى أغنية «البغددة» التي قدمها باللهجة المصرية، وتعاون فيها مع عزيز الشافعي، حيث قال: «لهذه الأغنية مكانة خاصة لدي، فقد اخترتها بالتعاون مع الملحن والشاعر عزيز الشافعي من بين 30 أغنية مختلفة، وشعرت بأنها قريبة جداً إلى قلبي، وتعبر عن إحساسي الداخلي».

وعن علاقته بالوسط الفني، لفت عطية إلى أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع زملائه، مشيراً إلى إمكانية تقديمه «دويتو» مع الفنانة عبير نعمة، وكذلك مع الفنان آدم. وفي رده على سؤال عن أبرز الفنانين الذين يفضل التعامل معهم في حال أتيحت له الفرصة لأن يكون متعهد حفلات، أشار إلى أنه سيختار الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، وكذلك اللبناني وائل كفوري، الذي وصفه بـ«نجم شباك تذاكر»، وأيضاً الفنان أحمد سعد، والفنانة بلقيس. وحول مجموعة الأغاني التي يفضل أن يهديها إلى فنانين آخرين، فقال: «أهدي أغنيتي (أنت الليالي) إلى الفنان جورج وسّوف، حيث أشعر بأن لونها يشبه شخصية أبو وديع، كما أهدي الفنانة شيرين أغنية (موهوم)، وأمنح وائل كفوري أغنيتي (طلعت بحياتي)، وأقدم لملحم زين أغنية (لبنان راح يرجع)».

وأكد عطية عدم تأثره بالتعليقات السلبية التي قد تصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال: «في البداية كنت أتأثر بها كثيراً، وأسأل نفسي عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، ولكن مع مرور الوقت تعودت على تجاهل هذه التعليقات، والتركيز على ما أقدمه من أعمال فنية»، مبيناً أنه يعشق المفاجآت، وتابع: «أحب كثيراً المفاجآت، وأشعر بأن الفرح يغمرني عندما ألمس فرح الآخرين وانبساطهم، خصوصاً أنني أتأثر كثيراً بالمواقف وما أتابعه من مشاهد مختلفة».

يذكر أن برنامج «كاربول كاريوكي» يعرض مساء كل خميس على شاشة تلفزيون دبي، وتطبيق «أوان»، وهو من إخراج مارك سلامة، وإشراف سابين منصور، ومساعد منتج تلفزيون دبي داليا خلف، ومدير إنتاج تلفزيون دبي خالد علي حسن.

جوزيف عطية:

. تعودت تجاهل تعليقات السوشيال ميديا والتركيز على ما أقدمه من أعمال فنية.