عادات تهدد خصوبتك في سن الثلاثين.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يتجاهل بعض الرجال أن هناك بعض العادات التي تهدد خصوبتهم وقد تؤدي إلى خطر الإصابة بالعقم.

وبحسب ما ذكره موقع mayoclinic، توجد بعض العادات التي تهدد خصوبة الرجال.

التدخين

يؤثر التبغ على عدد الحيوانات المنوية وحركتها مما يمكن أن يعيق عملية الإنجاب، كما يمكن أن يصل الأمر إلى خطر الإصابة بالعقم، عند التدخين بشراهة.

زيادة الوزن

قد تؤثر السمنة على صحة الرجال الانجابية، حيث يمكن لزيادة الدهون أن تؤثر بشكل مباشر سلبًا على الحيوانات المنوية، كما يمكن أن يصاب بعض الرجال بتغيير في الهرمونات مما يقلل من خصوبة الرجال، كما تتأثر القدرة الجنسية بشكل سلبي بسبب زيادة الوزن.

تناول الكحوليات

تناول المشروبات الكحولية يتسبب في خفض هرمون التستوستيرون، ما يؤدي إلى قلة إنتاج الحيوانات المنوية، والإصابة بضعف الانتصاب، وبالتالي يؤثر ذلك على الإنجاب، ويمكن أن يصل الأمر لخطر الإصابة بالعقم عند تناول الكحوليات بشراهة.

بعض الأدوية

يمكن أن تسبب العقاقير المستخدمة لتحفيز نمو العضلات وقوتها إلى التأثير السلبي على الخصيتين، من خلال تقليص حجمها وخفض إنتاج الحيوانات المنوية وإعاقة حركتها جيدًا، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تهديد الصحة الإنجابية.

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