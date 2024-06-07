علامات تحذيرية قد تنقذ حياتك.. إشارات من الجسم تدل على أمراض الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - الكبد هو عضوي حيوي يُعد بمثابة مصنع تنظيف الجسم، يؤدي دورًا هامًا في العديد من الوظائف الأساسية، من تخثر الدم إلى إزالة السموم، وفقا لما ورد عبر صحيفة huffpost.

لكن ماذا لو أصيب الكبد؟

تُشير الإحصائيات إلى أن أمراض الكبد تُصيب ما يقارب 4.5 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها.

و للأسف، غالبًا ما تُخفي أمراض الكبد أعراضها حتى تُصبح متقدمة.

إليك 5 علامات تحذيرية قد تنقذ حياتك إذا لاحظتها:

اصفرار الجلد والعينين:

يُعدّ اليرقان، وهو اصفرار بياض العينين أو الجلد، من العلامات الكلاسيكية لأمراض الكبد.

يحدث ذلك عندما يتراكم البيليروبين، وهو صبغة ناتجة عن تكسّر خلايا الدم الحمراء، في الجسم بسبب عدم قدرة الكبد على معالجته وإزالته بشكل سليم.

البول الداكن

قد تُلاحظ أن لون بولك أصبح داكنًا، يشبه لون العنبر أو البني الداكن.

بينما قد لا يُثير ذلك قلقك في البداية، إلا أنه قد يكون علامة على تراكم البيليروبين في الجسم، ما يُشير إلى وجود مشكلة في الكبد.

الارتباك

التغييرات المفاجئة في الحالة العقلية، مثل الارتباك أو النسيان المتكرر أو النعاس الشديد، قد تكون من علامات فشل الكبد الحاد.

يحدث ذلك عندما يتوقف الكبد عن أداء وظائفه بشكل مفاجئ، مما يُؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ.

تورم الساقين والكاحلين أو البطن

انتفاخ القدمين أو الكاحلين، أو تراكم السوائل في البطن، يُعرف باسم الاستسقاء، قد يكون ناتجًا عن تليف الكبد.

يؤدي تليف الكبد إلى إبطاء تدفق الدم عبر الكبد وزيادة الضغط في الأوردة، مما يُعيق تصريف السوائل من الجسم.

سهولة الكدمات والنزيف

إذا لاحظت أنك تُصاب بكدمات أو تنزف بسهولة أكثر من المعتاد، فهذا قد يكون علامة على نقص بروتينات التخثر في الدم.

ينتج الكبد هذه البروتينات، لذا عندما لا يعمل بشكل سليم، يصبح الجسم أكثر عرضة للنزيف.

تذكر:

هذه العلامات التحذيرية قد لا تظهر دائمًا لدى جميع مرضى الكبد.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب على الفور لإجراء الفحوصات اللازمة.

الكشف المبكر عن أمراض الكبد يُساعد في تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما يُحسن من فرص الشفاء.

حافظ على صحة كبدك:

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

مارس الرياضة بانتظام.

احرص على تجنب شرب الكحول.

لا تُشارك الإبر أو الأدوية مع الآخرين.

احصل على التطعيمات اللازمة، مثل تطعيم التهاب الكبد B.

استشر الطبيب بانتظام لإجراء الفحوصات الدورية.

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