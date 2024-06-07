تأثير الحر على صحة كبار السن والأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد مخاطر تعرض كبار السن لمضاعفات صحية خطيرة. إليك بعض النصائح لحماية صحة كبار السن خلال موجة الحر، وفقا لما ورد عبر صحيفة "إزفيستيا".

الأمراض الأكثر عرضة للتفاقم

يمكن أن يؤدي الحر إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

يزداد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية واضطراب النبض لدى كبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في الطقس الحار.

يمكن أن يؤدي الحر إلى تفاقم أعراض أمراض الرئة المزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائي المزمن.

يمكن أن يؤدي الحر إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

يمكن أن يؤدي الحر إلى الجفاف، مما قد يؤدي إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ، مما قد يسبب الضعف الإدراكي الحاد والهلوسة.

نصائح طبية لحماية صحة كبار السن خلال موجة الحر:

شرب كمية كافية من الماء: من المهم شرب الماء بانتظام حتى لو لم يشعر الشخص بالعطش.

تناول نظام غذائي صحي: يجب تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك.

تجنب التعرض للشمس خلال ذروتها: يجب تجنب التعرض للشمس بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً.

ارتداء ملابس مريحة: يجب ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان.

القيام بنشاط بدني خفيف: يجب تجنب النشاط البدني الشاق، خاصة في أوقات الحر.

مراقبة صحة كبار السن: من المهم مراقبة صحة كبار السن عن كثب، خاصةً أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

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