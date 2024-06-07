الامارات | خولة السويدي تنفذ ورشة فنية للخط العربي لأطفال من كردستان العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت سموّ الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة»، مساء أمس، بمقر المؤسسة في أبوظبي، ورشة فنية للخط العربي لفتاتين من الأيتام من كردستان العراق، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

جاءت هذه المبادرة ضمن فعاليات معرض «لون حلمهم»، الذي تنظمه مؤسسة خولة للفن والثقافة، وتتواصل فعالياته حتى 14 يونيو الجاري، ويقدم عرضاً لمجموعة من اللوحات الفنية من إبداع مواهب فنية لأطفال أيتام من مصر والهند والعراق وتوغو وأطفال لاجئين من الأردن.

وقالت سموّ الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، في تصريحات لها: «إن معرض (لون حلمهم) جاء ثمرة توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والهيئة، تشمل إقامة معارض للأعمال الفنية المتنوعة للأطفال الأيتام حول العالم، والمشاريع الفنية والثقافية الأخرى مستقبلاً»، مشيرة إلى أن التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في تنظيم هذه المبادرة تعاون إنساني وثقافي مميز، لدعم الأيتام وتنمية مهاراتهم الإبداعية، ونوهت إلى عرض 168 عملاً فنياً من خمس دول.

وأعربت سموّها عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الجانب الإبداعي والفني لدى الفتاتين، وتطوير قدراتهما وتمكينهما من التميز والإبداع في مجال فن الخط العربي.