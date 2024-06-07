الامارات | «سراديب الموتى المحرمة» في باريس تفتح أبوابها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من القيود الصارمة التي وضعتها السلطات الفرنسية لسنوات طويلة على دخول ما يُعرف بـ«سراديب الموتى المحرمة» في باريس، فإنها شهدت خلال الأشهر الماضية تخفيف بعض هذه القيود، حيث فتحت أبوابها لبعض المغامرين المرخصين وعدد محدود من السياح بدخول وتصوير هذه المنطقة المخيفة. وتم استخدام هذه «السراديب» لتخزين رفات أجيال من الباريسيين، لمواجهة اكتظاظ مقابر باريس في نهاية القرن الـ18، ورغم تخفيف القيود، فإنه يتوقع أن تبقى منطقة جذب محظورة شعبية.