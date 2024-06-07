تناول أدوية ضغط الدم حسب وقت النوم يُحسّن من صحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة دندي في اسكتلندا بالتعاون مع باحثين دوليين عن أن تناول أدوية ضغط الدم في وقت يتوافق مع جدول النوم الطبيعي للشخص قد يُحسّن من صحة القلب ويُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقا لما جاء عبر صحيفة "ستادي فايندز"، تأثير وقت تناول الدواء على صحة القلب، أجرى الباحثون دراسة شملت أكثر من 5 آلاف شخص شاركوا في تجربة سريرية.

قام المشاركون بتحديد ما إذا كانوا من "طيور الصباح" أو "بومة ليلية" أو في مكان ما بينهما.

وتناول نصف المشاركين دواء ضغط الدم المعتاد في الصباح، بينما تناوله النصف الآخر في المساء.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكراً ويتناولون دواء ضغط الدم في الصباح كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، مقارنة بمن تناولوها في المساء.

وعلى النقيض، كان لدى الأشخاص الذين يميلون إلى السهر عدد أقل من زيارات المستشفى المرتبطة بالقلب إذا تناولوا أدويتهم في المساء، مقارنة بمن تناولوا الدواء في الصباح.

تشير هذه النتائج إلى أن تكييف جدول الأدوية مع إيقاع الساعة البيولوجية الطبيعية للشخص قد يُعزز من فاعلية الدواء.

يُمكن تشبيه ذلك بالعمل مع التدفق الطبيعي للجسم بدلاً من العمل ضده.

تُقدم هذه الدراسة دليلاً جديدًا على أهمية مراعاة الساعة البيولوجية الفردية عند تحديد أفضل وقت لتناول أدوية ضغط الدم.

وتُشير إلى ضرورة المزيد من الأبحاث لتحديد الفائدة المثالية لتناول أدوية أخرى في أوقات محددة من اليوم.

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