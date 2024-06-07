الامارات | فتاة تتزوج في المستشفى لتحقق أمنية والدها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عريسان من كاليفورنيا حفل زفافهما داخل كنيسة صغيرة في مستشفى لتحقيق رغبة والد العروس المحتضر في مرافقة ابنته في الممر وتسليمها لعريسها.

وقالت محطة "فوكس نيوز" أن أبراهام أرسيو الذي يكافح من سرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة منذ أكثر من عام، من الممكن أن لا يعيش وقتا كافيا لتحقيق رغبته في أن يسير مع ابنته، بريتني أرسيو، في الممر في حفل زفافها، لذلك ومع تطور حالة والدها السرطانية بسرعة ولا زال على موعد زفافها بضعة أسابيع، تحدثت ابنته بريتني إلى ممرضة في مستشفى سانت جوزيف في أورانج بشأن القيام بشيء ما في وقت أقرب، فاستجاب الموظفون بسرعة للمساعدة.

وقالت العروس بأنها تعتبر والدها "بطلها" منذ كانت صغيرة، بما في ذلك مرحلة صراعه الأخيرة مع المرض. وأضافت "أنا سعيدة لأنه سيكون قادرًا على عيش هذه اللحظة وسيكون قادرًا على السير معي لأنني أعلم أن هذا ما يريده. إنه يريدني فقط أن أكون سعيدة”.

وقالت المحطة أن الكثير من الدموع ذرفت يوم الخميس داخل كنيسة المستشفى بينما كانت بريتني أرسيو تسير في الممر برفقة والدها، الذي استخدم كرسيًا متحركًا فيما دفعت ممرضة الحامل الوريدي بأدويته. ورغم الحزن الذي غلف المشهد إلا أن طاقم المستشفى هتف للزوجين والرجل المريض، بعد تحقيق أمنيته برؤية حفل زفاف ابنته.