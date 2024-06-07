طريقة تنظيف الحوائط القطيفة قبل العيد.. «هترجع جديدة بخطوات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعاني كثير من الأمهات من اتساخ الحوائط القطيفة، نتيجة للأتربة أو استخدام الأطفال الكتابة والرسم واللعب عليها، ويحاولن تنظيفها بأكثر من طريقة لكن أحيانًا تترك علامات، أو آثارًا على لون الجدار ويصبح باهتًا، وفي بعض الأوقات تقلق السيدات من تنظيفه بأي طريقة حتى لا يفقد رونقه والمادة المستخدمة به، لذا إليكِ خلطة سحرية لتنظيف الحوائط القطيفة من دون تقشيره، والتخلص من الأتربة بسهولة دون أي تعب أو مشقة وبمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

مكونات خلطة التنظيف

ماء فاتر.

إسفنجة ناعمة

صابون سائل.

قطعة قماش نظيفة.

قطعة قماش نظيفة مبللة.

خطوات تنظيف الحوائط القطيفة

- الخطوة الأولى لتنظيف الحوائط القطيفة اخلطي الصابون السائل مع الماء وقلبيهم جيدًا، ونظفي الجدار من الأتربة جيدًا بواسطة القماشة النظيفة، لتتمكني من إزالة أي بقع متراكمة أو مترسبة على الحائط.

- الخطوة الثانية: اغمسي الإسفنجة الناعمة والنظيفة في الخليط وابدأي في مسح الحائط بشكل أفقي بطريقة ناعمة وبشكل جيد للتخلص من أي بقع، وبعدها استخدمي القماشة النظيفة المبللة لإعادة الكرّة مرة أخرى بطريقة هادئة، لتتمكني من إزالة آثار التنظيف.

- الخطوة الثالثة: استخدمي قماشة نظيفة لتنشيف الدهان القطيفة ويجب مراعاة فرك الحائط بقطعة قماش أو إسفنجة ناعمة، وعدم استخدام أي أدوات للحك حتى لا يتلف الجدار.