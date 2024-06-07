قطرات الأنسولين الجديدة تبشر بتغيير ثوري لعلاج مرضى السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - أحرز باحثون من جامعة بريتش كولومبيا الكندية تقدمًا هامًا في مجال علاج مرض السكري من خلال تطوير طريقة جديدة لتوصيل الأنسولين دون ألم، مما يمثل ثورة في حياة مرضى السكري، وفقا لما ورد عبر صحيفة بحسب "مديكال إكسبريس".

تقنية جديدة لتوصيل الأنسولين:

تعتمد هذه الطريقة على تناول قطرات من الأنسولين عن طريق الفم، والتي يتم امتصاصها بسرعة وكفاءة من قبل الجسم عند وضعها تحت اللسان.

وتُقدم هذه التقنية بديلاً واعدًا لحقن الأنسولين التي تُعتبر مؤلمة ومرهقة لمرضى السكري.

تتكون قطرات الأنسولين الجديدة من مزيج من الأنسولين وببتيد فريد من نوعه يُدعى "ببتيد اختراق الخلايا".

يُساعد هذا الببتيد، الذي تم تطويره من قبل الدكتور شي دار لي والباحث جيامين وو، على نقل الأنسولين عبر الخلايا بسهولة وكفاءة.

دون ألم: تُقدم القطرات بديلاً خالٍ من الألم لحقن الأنسولين.

امتصاص سريع: تُمتص القطرات بسرعة وكفاءة من قبل الجسم.

سهلة الاستخدام: تُعد القطرات طريقة سهلة ومريحة لتناول الأنسولين.

تقلل من المخاطر: تُقلل القطرات من خطر التلوث المتبادل، وخز الإبر، والعدوى العرضية، والتخلص غير الآمن من الإبر الملوثة.

يُجري الباحثون حاليًا تجارب سريرية على قطرات الأنسولين الجديدة لتقييم سلامتها وفعاليتها.

ويأملون في الحصول على موافقة السلطات الصحية على هذه التقنية الجديدة في أقرب وقت ممكن، لتوفير بديل ثوري لعلاج مرضى السكري.

اقرأ أيضا:

هذا ما يحدث للقولون العصبي بعد تناول البطيخ.. لن تتوقع

تظهر في الرأس.. علامات تكشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم

بطريقة مذهلة.. رجل يسيطر على مستويات السكر في دمه بسهولة

في الحر.. 4 أشياء تسبب انفجار التكييف

أغرب من الخيال.. رجل يكتب بأنفه بسرعة لا تُصدق (فيديو)