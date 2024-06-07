دراسة: ضجيج الطائرات يزيد خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعتي بوسطن وأوريغون في الولايات المتحدة عن وجود صلة بين التعرض لمستويات عالية من ضجيج الطائرات وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة gazeta.ru، شملت الدراسة ما يقارب 75 ألف شخص يعيشون بالقرب من مطارات أمريكية كبرى. قام الباحثون بقياس مستوى ضوضاء الطائرات في أماكن إقامة المشاركين وجمع معلومات عن صحتهم.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تعرضوا لمستويات ضوضاء طائرات أعلى من 45 ديسيبل كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السمنة وزيادة مؤشر كتلة الجسم.

وللمقارنة، يبلغ مستوى صوت الهمس 30 ديسيبل، بينما يبلغ مستوى صوت المحادثة العادية 50 ديسيبل.

وفقًا للباحثين، فإن ضجيج الطائرات أكثر إزعاجًا للناس من الضوضاء الصادرة عن وسائل النقل الأخرى.

ويعتقدون أن ضجيج الطائرات قد يزيد من مستويات التوتر واضطراب النوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تُقدم هذه الدراسة دليلاً إضافيًا على التأثيرات الصحية السلبية لضوضاء الطائرات.

وتُشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات للحد من التعرض لهذه الضوضاء، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المطارات.

ركزت الدراسة على ضجيج الطائرات فقط، ولم تأخذ بعين الاعتبار مصادر الضوضاء الأخرى.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الآليات الدقيقة التي تربط بين ضجيج الطائرات وزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

تُقدم هذه الدراسة حافزًا لوضع سياسات للحد من ضوضاء الطائرات لحماية الصحة العامة.

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