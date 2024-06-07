دراسة تكشف العلاقة بين جودة الطعام والحالة المزاجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة عن وجود صلة قوية بين جودة النظام الغذائي وصحة الدماغ، حيث أظهرت أن اتباع نظام غذائي رديء الجودة قد يؤدي إلى تغيرات في الدماغ مرتبطة بالاكتئاب والقلق، ووفقا لما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس".

تغييرات في الدماغ مع النظام الغذائي السيئ

أجرى الباحثون من جامعة ريدينغ وجامعة روهامبتون وفريزلاند كامبينا (هولندا) وكينغز كوليدج لندن دراسة شملت 30 شخصًا، وقارنوا بين أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا رديء الجودة وأولئك الذين التزموا بنظام البحر المتوسط ​​الصحي.

وأظهرت فحوصات الدماغ للمشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا رديئًا انخفاضًا في حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA) وارتفاعًا في مستوى الغلوتامات، وهما من النواقل العصبية. كما لوحظ انخفاضًا في حجم المادة الرمادية في المنطقة الأمامية من الدماغ، وهي منطقة مرتبطة بالصحة العقلية.

تفسيرات محتملة

فسرت الدكتورة بيريل هيبسومالي من جامعة ريدينغ هذه النتائج قائلة: "يُظهر بحثنا أن النظام الغذائي الرديء، الغني بالسكر والدهون المشبعة، قد يؤدي إلى اختلال في توازن النواقل العصبية وانخفاض حجم المادة الرمادية في مناطق الدماغ المرتبطة بالحالة المزاجية.

وتشير هذه النتائج إلى وجود علاقة دائرية بين اتباع نظام غذائي صحي وصحة الدماغ والرفاهية العقلية، حيث يُحفز تحسين النظام الغذائي صحة الدماغ، مما بدوره يُشجع على اتباع خيارات غذائية أفضل."

أهمية الدراسة

تُعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تربط بين كيمياء الدماغ وبنيته وجودة النظام الغذائي.

وتُقدم هذه النتائج دليلًا إضافيًا على أهمية اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق.