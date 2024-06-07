تغيرات خطيرة في المريء تزيد خطر الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت عيادة أمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية والغدد الصماء، بكلية الطب في هانوفر، من مخاطر مريء باريت (Barrett's esophagus)، وهي حالة طبية خطيرة تتميز بتغيرات غير طبيعية في خلايا الجزء السفلي من المريء، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء بشكل كبير.

الأسباب والعوامل المؤثرة:

سبب غير محدد: على الرغم من عدم معرفة السبب الدقيق وراء مريء باريت، إلا أن هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة، أهمها:

الارتجاع المِعدي المريئي: ارتداد حمض المعدة إلى المريء بشكل متكرر.

التدخين: يزيد التدخين من تهيج المريء ويؤثر على قدرته على التئام الجروح، مما يزيد من خطر الإصابة بمريء باريت.

التقدم في العمر: تزداد احتمالية الإصابة مع تقدم العمر.

السِمنة: تُعد السمنة من عوامل الخطر المؤكدة.

الأعراض

حرقة المعدة: من أكثر الأعراض شيوعًا.

التجشؤ الحمضي: رجوع حمض المعدة إلى الفم.

ألم حارق في المعدة: قد يمتد إلى عظمة القص.

صعوبات في البلع (في الحالات المتقدمة): قد يشعر المريض وكأن الطعام عالق في الحلق.

نزيف في الحالات المتقدمة: قد يكون النزيف خفيفًا أو شديدًا.

فقدان الوزن في الحالات المتقدمة: قد يحدث نتيجة صعوبة البلع وفقدان الشهية.

الاستشارة الطبية الفورية: ضرورية عند ظهور أي من الأعراض المذكورة.

العلاج بالأدوية: تُستخدم مثبطات مضخة البروتون للسيطرة على إفراز حمض المعدة وتخفيف الأعراض.

إزالة الأجزاء المصابة: في الحالات المتقدمة، قد يتم إزالة الأجزاء المصابة من الغشاء المخاطي بواسطة منظار داخلي.

استئصال المريء: في حال وجود خلايا سرطانية عميقة، قد يلجأ الطبيب إلى استئصال الجزء المصاب من المريء بالكامل كحل أخير.

نصائح طبية مهمة

التوقف عن التدخين

اتباع نظام غذائي صحي

رفع الرأس عند النوم

ممارسة الرياضة بانتظام

علاج ارتجاع المِعدي المريئي

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