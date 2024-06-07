تشرب شاي صعيدي ولا خفيف؟.. اعرف أيهما أفضل لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعدّ الشاي مشروبًا شائعًا حول العالم، ويُقدّم فوائد صحية كثيرة، لكن مع اختلاف أنواع الشاي، تختلف فوائده أيضًا، حسبما ذكر اخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح.

وأضاف لمصراوي أن مصر تشتهر بالفرق بنوعين من الشاي، هما الشاي الصعيدي أو الثقيل، والشاي الخفيف.

الشاي الصعيدي

يتميز بلونه الداكن وطعمه القوي، ويصنع من أوراق الشاي المُخمرة بشكل كامل، ويحتوي على كمية أكبر من الكافيين ومضادات الأكسدة مقارنةً بالشاي الخفيف.

الشاي الخفيف

يتميز بلونه الفاتح وطعمه اللطيف، ويصنع من أوراق الشاي المُخمرة بشكل جزئي، ويحتوي على كمية أقل من الكافيين ومضادات الأكسدة مقارنةً بالشاي الصعيدي.

ما أفضل نوع شاي لصحتك؟

يعتمد ذلك على احتياجاتك الشخصية والصحية فقط، فإذا كنت تبحث عن زيادة طاقتك وتحسين وظائف الدماغ، فقد يكون الشاي الصعيدي خيارًا أفضل لك لاحتوائه على كمية أكبر من الكافيين.

إذا كنت تبحث عن مشروب غني بمضادات الأكسدة التي تُساعد في حماية خلايا الجسم من التلف، فقد يكون الشاي الصعيدي أو الخفيف خيارًا جيدًا لك، ولكن قد يكون الشاي الصعيدي أفضل لاحتوائه على كمية أكبر من مضادات الأكسدة.

إذا كنت تعاني من حساسية الكافيين أو قلق النوم، قد يكون الشاي الخفيف خيارًا أفضل لك لاحتوائه على كمية أقل من الكافيين.

يُنصح باستهلاك الشاي باعتدال، سواء كان صعيديًا أو خفيفًا، حيث أن الإفراط في تناوله قد يُسبب بعض الآثار الجانبية، مثل الأرق والقلق واضطرابات الجهاز الهضمي.

كيف تستفيد من فوائد الشاي؟

اشرب الشاي الطازج المُحضّر من أوراق الشاي الطبيعية.

تجنب إضافة الكثير من السكر أو الحليب إلى الشاي، حيث قد يُقلل ذلك من فوائده الصحية.

يمكنك إضافة بعض الأعشاب والتوابل إلى الشاي، مثل النعناع لتعزيز نكهته وفوائده الصحية.

استمتع بشرب الشاي كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

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