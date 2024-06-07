فوائد صحية لا تتخيلها لتناول البصل.. كيف يؤثر على العينين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يُعرف البصل بمذاقه اللاذع ونكهته المميزة التي تُضفي الحيوية على أي طبق، لكنه أكثر من مجرد مكون إضافي في المطبخ، فهو كنزٌ من الفوائد الصحية المُذهلة، وفقا لما جاء في صحيفة eatingwell.

دعم صحة الأمعاء

يُعد البصل مصدرًا غنيًا بالبريبايوتيك، وهي ألياف غير قابلة للهضم تُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتُعزز توازن نباتاتها، ممّا يُساهم في صحة الجهاز الهضمي المثالية.

تحسين صحة القلب

يُدعم الاستهلاك المنتظم للبصل صحة القلب لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مثل الكيرسيتين، التي تُساعد في خفض ضغط الدم والدهون الثلاثية والكوليسترول، ممّا يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة العينين

يُساعد البصل على دعم صحة العين لاحتوائه على الكبريت، وهو عنصر ضروري لإنتاج الجلوتاثيون، أحد أقوى مضادات الأكسدة في الجسم، الذي يُساعد في منع الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر وإعتام عدسة العين والزرق.

خصائص مضادة للبكتيريا

يُتميز البصل بخصائص مضادة للبكتيريا تُساعد في محاربة البكتيريا الضارة والحد من العدوى.

فوائد صحية مذهلة لتناول البصل

يُساعد البصل على تقوية جهاز المناعة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.

تُشير بعض الدراسات إلى أن مركبات البصل قد تُساعد في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

يُساعد البصل على تحسين صحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم.

تُشير بعض الدراسات إلى أن مركبات البصل قد تُساعد في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة.

من المهم ملاحظة أن بعض الأشخاص قد يعانون من بعض الآثار الجانبية لتناول البصل، مثل:

اضطراب الجهاز الهضمي

قد يُسبب البصل الانتفاخ والغازات لدى بعض الأشخاص.

ردود فعل تحسسية

قد يُسبب البصل ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص.

رائحة الفم الكريهة

قد يُسبب تناول البصل رائحة الفم الكريهة.