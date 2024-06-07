غذاء خارق.. طعام يقي من السرطان ويخفض السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البروكلي يحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن المهمة والمواد الكيميائية الطبيعية، وأهمها مركب الكبريت الذي يسمى السلفورافان، والذي قد يسهم في علاج بعض الحالات الصحية، بحسب ما ذكر موقع "webmd".

خفض السكر في الدم

مركب السلفورافان الموجود في البروكلي قد يساعد على خفض نسبة السكر في الدم.

الوقاية من السرطان

البروكلي قد يمنع الخلايا السرطانية من التشكل في الجسم، وذلك بفضل احتوائه على مركب السلفورافان.

هشاشة العظام

البروكلي يسهم في الحفاظ على صحة الغضروف والمفاصل ومنع أو إبطاء التهاب المفاصل العظمي.

الحماية من أمراض القلب

المركبات النباتية الطبيعية الأخرى الموجودة في البروكلي والتي تسمى "الكاروتينات" تساعد على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب وتقوية جهاز المناعة.

تحسين صحة الجلد

يساعد فيتامين سي الموجود في البروكلي على إنتاج الكولاجين ومنع تلف الجلد وتقليل التجاعيد الناتجة عن الشيخوخة وعلاج الأمراض الجلدية.

الفئات الممنوعة من تناول البروكلي

الأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم:

يحتوي البروكلي على نسبة عالية من فيتامين K، الذي يساعد على تجلط الدم، لذا فإن تناوله بكثرة قد يغير استجابة جسمك للدواء، ثم الإصابة بتجلط الدم.

مرضى القولون العصبي:

قد يسبب البروكلي الغازات وألم المعدة، خاصة للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

مرضى الكلى:

يتراكم الفوسفور الموجود في البروكلي في الدم إذا لم تعمل الكليتان بشكل جيد.

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