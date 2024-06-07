6 أغراض أساسية في شنطة المصيف.. اوعي تنسيها لقضاء إجازة سعيدة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب دخول فصل الصيف، تستعد كثير من العائلات لحزم أمتعتها، والسفر إلى الشواطئ الساحلية، لقضاء عطلة الصيف والاستمتاع بالسباحة وقضاء وقت ممتع مع الأسرة، ويعتبر تحضير الشنطة من أساسيات الاستعداد للسفر، لذا نستعرض في التقرير التالي أهم 6 أغراض ينبغي عليك ألا تنسيها عند تحضير شنطتك.

6 أغراض أساسية في شنطة المصيف

استعرض موقع «hiltongrandvacations» مجموعة من الأغراض الأساسية، ينبغي على المرأة وضعها في شنطة السفر، عند الاستعداد للذهاب إلى أحد الشواطئ، كالتالي:

- شنطة ظهر ووتر بروف: إذا كنتِ ترغبين في قضاء عطلة صيفية مميزة، فينبغي عليك اقتناء شنطة ظهر مقاومة للماء، حتى يمكنك أخذ أغراضك المهمة، كالفوط ومنتجات العناية بالبشرة والنقود، معك على الشاطئ، دون الخوف من وصول الماء إليها ما يعطر صفو مزاجك.

- واقى من أشعة الشمس الضارة: هو من من الأساسيات في شنطة السفر، حتى لا تتعرض بشرتك للإسمرار والحروق، وينبغي عليك اختيار نوع الواقي المناسب لبشرتك، ووضعه قبل التعرض للشمس بحوالي نصف ساعة.

- القبعات والنظارات الشمسية: تأكدي من إحضار قبعة ونظارات شمس لحماية الوجه والعينين من أشعة الشمس الضارة.

- أحذية الشاطئ: ينبغي عليك ألا تنسي إحضار حذاء الشاطئ الذي يحمي قدميك من الأصداف البحرية المكسورة وبقايا الزجاج المكسور، مع ضرورة شراء أحذية مطاطية أو بلاستيكية سهلة التنظيف، حتى لا تجمع الرمل.

ضرورة أخذ شنطة الإسعافات الأولية

- شاحن محمول بغطاء مقاوم للماء: يعتبر الباور بنك من الأغراض الأساسية في شنطة السفر، لذا احرصي على احضاره في شنطتك بغطاء مقاوم للماء.

- شنطة إسعافات أولية صغيرة: لا تنسى أخذ شنطة إسعافات أولية صغيرة تضم القطن، شاش، مطهر جروح، دواء للصداع والمغص، وبلاستر ومرهم لحروق الشمس.